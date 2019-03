Boksclub knokt op 20 april in kerk Jan Aelberts

17 maart 2019

15u12 0 Antwerpen Ready to rumble. Binnenkort wordt er opnieuw gebokst in Borgerhout. Boksclub BBS Antwerpen organiseert op zaterdag 20 april een boksgala met de naam ‘Champs in the Church’.

Boksen in de kerk dus, want geknokt wordt er dit jaar in de Sint-Jan Evangelistkerk, beter bekend als De Peperbus. Twaalf Antwerpse boksers nemen het op tegen evenveel uitdagers. Bar Leon zorgt voor de drank, Loa voor de soulfood. Inschrijven kan hier.