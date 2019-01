Boerentoren kleurt even socialistisch philippe truyts

17 januari 2019

20u41 0

Ooit liet onze allereerste stadsdichter Tom Lanoye op een groot doek de Boerentoren zijn liefde verklaren aan de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Maar dat was geen guerrilla-actie zoals sp.a donderdag uit de politieke mouw schudde. De partij projecteerde zijn nieuwste campagneslogan voor de komende verkiezingen op de toren: ‘Zekerheid op betaalbaar leven. Voor iedereen’#nieuwe strijd’.

“We hebben die actie gelijktijdig gedaan in Antwerpen, Gent en Brussel”, zegt nationaal woordvoerder Conner Rousseau, die in mei overigens de Oost-Vlaamse lijst voor het Vlaams parlement trekt. “We kondigen er ook onze nationale nieuwjaarsreceptie komende zondag in Bredene mee aan.”