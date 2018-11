Boekenbeurs: 25 procent bezoekers kwijt in acht jaar Schrijver Marnix Peeters: “Het kneuterige in de boekenwereld moet eruit” Philippe Truyts

12 november 2018

22u56 0 Antwerpen De Boekenbeurs is in acht jaar tijd een kwart van haar bezoekers kwijtgeraakt. Auteur Marnix Peeters kijkt er niet van op. “Doe eens iets lekkers. Selecteer je gasten op charisma. We moeten ook af van het saaie, norse schrijversgedoe. Dat kneuterige in de boekenwereld moet eruit.”

Het valt echt wel op: de bezoekersaantallen blijven jaar na jaar dalen. In het recordjaar 2010 zakten nog 184.000 mensen af naar de Boekenbeurs, in 2014 waren het er 154.000. Dit jaar stopte de teller op 137.700. “De slotdag was veel zwakker dan verwacht en aangezien dat een echte koopdag is, komt dat dubbel aan”, erkent Alexis Dragonetti, gedelegeerd bestuurder van Boek.be. “Maar ik ben geen doemdenker. Ik hou me vooral met vernieuwing bezig, niet met cijfers. We hebben onszelf drie jaar tijd gegeven. De ambitie is groot. Het mag nog bruisender en innovatiever dan nu.”

Hautain

Marnix Peeters (‘Natte dozen’, ‘Ik heb aids van Johnny Diamond’) heeft er een uitgesproken mening over. Hij liet een paar jaar geleden de klassieke uitgeverijen achter zich en startte het uitgeefplatform Pottwal. “Kijk, mensen als Dragonetti en Geert Briers (eventmanager Boek.be): die vónken nog. Ik geloof die mannen. Het ligt aan de schrijvers zélf die te ver van hun publiek af staan. Kóm van je berg af. Wees eens belééfd tegen je lezers. Als ik mensen zie aanschuiven, amuseer ik me. Er kleeft iets hautains aan het boek. En dan die slagzinnen à la ‘Lang zullen we lezen’. Dan voel ik me gekleineerd. We hebben geen slogans van kleuterklasniveau nodig.”

Peeters ziet ook te duffe auteurspodia. “Gelukkig springt er af en toe iets uit. Zo’n Mohamed Ridouani (nieuwe burgemeester van Leuven, red.): daar stond ik van te kijken. Dát is charisma. Wat ik ook niet begrijp, is dat de sector als de dood is voor het e-boek. Ze proberen het op de beurs zoveel mogelijk te ontmoedigen. Terwijl het e-boek de kloof tussen bezoekers en schrijvers verkleint. Er is geen enkele reden om het niet gratis bij een papieren exemplaar te geven. Ik doe dat ook.”

Dragonetti wikt zijn woorden. “Er is een enorm verschil tussen film, nieuws, muziek en boeken. Vandaag verschijnt nog 93 procent van de boeken op papier. Dat hééft nog toekomst. Het hangt ook af van het soort boek. Op kunstboeken heeft het e-boek géén impact. Neem je een woordenboek, dan is die impact 90 procent.”

Hij erkent dat de Boekenbeurs zoals elk evenement sneller én beter moet worden. “Maar er gaat veel aandacht naar negatieve kritiek. Er passeren hier 1.200 auteurs. Die zijn meestal tevreden.”

Ontmoetingsplek

Christine Merckx, hoofd van het expertisecentrum Publieke Impact, geeft alvast enkele tips aan de organisatie. “De Boekenbeurs moet ervoor zorgen dat ze entertaint én er nog méér een ontmoetingsplek wordt, waar je nieuwe vrienden maakt. Maar slecht bezig zijn ze nu ook weer niet. Het is fantastisch dat dat evenement er na decennia nog steeds staat en er wel degelijk wordt vernieuwd. Dat er minder bezoekers zijn? De negatieve reclame over de toegangsprijs hielp niet. De beurs wordt met een boekenwinkel geassocieerd. Terwijl ze veel meer dan dat is.”

Duurt de Boekenbeurs ook niet gewoon te lang? In Parijs bijvoorbeeld is dat vier dagen, tegen twaalf hier. Dragonetti vindt van niet. “Antwerpen is een veel kleinere stad dan Parijs, en daar hebben ze véél meer exporuimte. Wij moeten ons verschillend publiek – families, scholen – perfect kunnen bedienen. Tijdens en na de herfstvakantie. De mensen moeten comfortabel kunnen rondlopen. Binnen een jaar of zeven zal Antwerp Expo wellicht veel groter zijn, maar daar kan ik de beslissingen van nu niet op baseren.”