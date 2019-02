Boeken toe voor aannemer Baeck: 30 Antwerpse jobs op de tocht BJS

15 februari 2019

17u41 0 Antwerpen Een week na het faillissement van staalbouwfirma Baeck & Jansen en zusterbedrijf Baeck Industries (beide uit het Kempense Balen) is ook het doek gevallen over vijf resterende bedrijven van de Group Baeck, waarvan het merendeel in de Antwerpse haven gevestigd is. Dertig Antwerpse banen staan op de tocht.

De Ondernemingsrechtbank van Turnhout sprak vorige week het faillissement uit van het Balense staalbouwbedrijf Baeck & Jansen en zusterbedrijf Baeck Industries. Er was in september 2018 nog een WCO-procedure opgestart, maar die heeft geen soelaas mogen bieden. Door het faillissement ging een zeventigtal Kempense jobs verloren.

Een week later zijn ook de vijf resterende vennootschappen van de Group Baeck failliet. Het gaat om vastgoedmaatschappij Miranda nv, Industriebouw Baeck nv, actief in de vervaardiging van metalen constructiewerken, baggerbedrijf Antwerp Dredging nv, Baeck Industriële Bekledingen nv (loodgieterij, dak- en isolatiewerken) en Baeck Marine, dat aluminium scheepsluiken leverde. Behalve de vastgoedmaatschappij waren de bedrijven gevestigd aan de Elzasweg 10 in de Antwerpse haven.

“De bankrekeningen van de verschillende vennootschappen waren met elkaar verbonden. Dat de vijf resterende firma’s nu ook failliet zijn, hoeft dan ook niet te verwonderen”, zegt curator Rudi Van Gompel, die samen met drie collega’s het faillissement afhandelt.

“Group Baeck heeft in het verleden een bijzonder steile groei gekend, maar de jongste tien jaar gingen de zaken minder”, weet curator Van Gompel. “Door onder meer beperkte investeringen kwam Baeck in de problemen. Een aantal ongunstige openbare aanbestedingen, waarbij Baeck té lang op centen heeft moeten wachten, hebben er ook geen goed aangedaan. Uiteindelijk was het vertrouwen bij de banken zoek en nu is er het faillissement.”

Een dertigtal Antwerpse jobs zijn door de recente faillissementen bedreigd. Van Gompel: “Binnenkort worden gesprekken opgestart over een mogelijke overname van Baeck Industriële Bekledingen. Mogelijk liggen daar opportuniteiten voor de werkgelegenheid. De werknemers wiens job nu bedreigd is, zijn trouwens voor het grootste deel arbeiders met veel ervaring. Verwacht wordt dat zij snel elders terechtkunnen.”