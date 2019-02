Boek van UA-rector over Jodenvervolging voorgesteld: “Eindoordeel over oorlogsburgemeester Delwaide is onverbiddelijk”

BJS

13 februari 2019

23u03 0 Antwerpen Herman Van Goethem, historicus en rector van de Universiteit Antwerpen, heeft woensdagavond zijn boek ‘1942 – Het Jaar van de Stilte’ voorgesteld. Het boek, dat begin deze week discussie over de naam van het Delwaidedok op gang bracht, handelt over de Jodenvervolging in Antwerpen tijdens een cruciaal jaar van de Tweede Wereldoorlog.

‘1942 – Het Jaar van de Stilte’ haalde deze week het nieuws vanwege de onthullingen over de christendemocratische oorlogsburgemeester Leo Delwaide. Volgens Van Goethem zou Delwaide “de Duitse Jodenpolitiek ondubbelzinnig ondersteund, om vanaf 1942 krachtdadig zijn bijdrage te leveren aan de voorbereidingen van de ophanden zijnde deportaties”.

De onthullingen brachten deze week een discussie over de naam van het Delwaidedok gang. De Antwerpse opposititieparij Groen en een aantal stemmen uit de meerderheid vonden het te veel eer dat een havendok naar een ‘collaborerende’ burgemeester is genoemd en stuurden aan op een naamswijziging. Het stadsbestuur besliste uiteindelijk om eerst wetenschappelijk advies in te winnen.

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) was woensdagavond aanwezig op de boekvoorstelling, die plaatsvond op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen. De Wever sprak zijn waardering uit. “Herman heeft een meesterwerk afgeleverd. Het gaat hier om een van de zwartste bladzijden uit de Antwerpse geschiedenis en dat mag nooit nog vergeten, verdraaid of geminimaliseerd worden.”

“Het eindoordeel over Delwaide in het boek is onverbiddelijk”, zei De Wever nog over de passage over Leo Delwaide. “Dit moet zeer hard aankomen bij wie opgevoed is met een heel andere geschiedenis.” Ook Van Goethem verwees naar de nabestaanden van Delwaide. “Dit is bijvoorbeeld voor zijn kinderen heel erg, maar moest ik dan nog tien of twintig jaar wachten voor ik dit boek uitbracht?”