Boek leert omgaan met perfectionisme 20 februari 2018

De universiteit Antwerpen heeft het boek 'Prettig Perfect' voorgesteld. In het boek bundelen de Antwerpse studentenbegeleiders alle informatie over de betekenis en de oorzaken van perfectionisme. Het boekje helpt studenten om de voor- en nadelen ervan voor zichzelf in kaart te brengen. De Dienst Studieadvies en Studentenbegeleiding krijgt heel geregeld studenten over de vloer, die kampen met hun drang naar perfectionisme. Voor buitenstaanders lijkt het misschien een 'luxeprobleem', maar voor studenten die er mee geconfronteerd worden, is het vaak een groot probleem. Het boek is in eerste instantie bedoeld voor individueel gebruik door studenten van het hoger onderwijs. Daarnaast kan het een hulpmiddel zijn voor leerkrachten uit het ASO en TSO, voor CLB-medewerkers en leerlingen- , studie- en studentenbegeleiders. (ADA)