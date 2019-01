Boek én expo rond Van Mieghem: Antwerps kunstenaar liet indrukwekkend oeuvre over emigratie na philippe truyts

18 januari 2019

10u30 0 Antwerpen Met het boek ‘Eugeen Van Mieghem en de emigranten van de Red Star Line’ heeft Erwin Joos een krachttoer uitgehaald. “Ik ben 36 jaar bezig geweest om alle werken voor het boek op te sporen”, vertelt hij. Naast het knappe boek is er óók een niet te missen tentoonstelling met vijftig werken van Van Mieghem. Tot 31 januari bij Cepa (Antwerpen), in februari en maart in kazerne Dossin.

Erwin Joos heeft van sociaal kunstenaar Van Mieghem (1875-1930) zijn levenswerk gemaakt. Hij is curator van het door hem zelf opgerichte museum aan de Ernest van Dijckkaai. “Van Mieghem liep eigenlijk zoals een journalist rond in de stad en de haven om de emigranten in tekeningen, pastels en schilderijen te vereeuwigen. Hij gaf de naamlozen een gezicht. De meeste landverhuizers waren Oost-Europese Joden. Kijk naar zijn werk en je ziet hoe Van Mieghem het tragische lot van het Joodse volk aanvoelt.”

Twee miljoen mensen maakten met de Red Star Line de overtocht naar New York. Joos: “Twintig jaar geleden organiseerde ik op Ellis Island mijn eerste tentoonstelling rond Van Mieghem. Daarna ben ik een actie gestart om van de gebouwen van de Red Star Line een gelijkaardig museum als in New York te maken. Tien jaar later kwam dat er ook.”

Joos vond steeds meer werken rond emigratie en toonde die in Joodse musea in Europa en de VS. De expo bij Cepa brengt 50 werken uit privécollecties samen. “Die zullen uiteindelijk naar een Amerikaans museum verhuizen, met het akkoord van de eigenaars. Ik heb een voorkeur voor New York of Philadelphia.”

Praktisch

Het boek is te koop voor 30 euro, in de boekhandel en op de tentoonstelling. Het telt 368 illustraties. De expo bij Cepa, Brouwersvliet 33, Antwerpen, is elke werkdag van 14-17 uur toegankelijk. Dinsdag, woensdag en donderdag geeft Erwin Joos om 15 uur een gratis rondleiding.