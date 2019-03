Boefje van 14 stoeft met gestolen motorfiets Sander Bral

22 maart 2019

Na controle op de wekelijkse markt aan het Sint-Jansplein hield het politiewijkteam van de regio City woensdag nog verder toezicht in de wijk. Ze zagen hoe drie jongeren aan een scooter stonden en luidruchtig gas aan het geven waren. Aangezien er op de scooter een kenteken voor een moto hing en de jongeren duidelijk niet oud genoeg waren om dat voertuig te mogen besturen, ging de patrouille om uitleg vragen. De jongeren kwamen met verschillende verhalen en excuses op de proppen. Tot één van hen bekende dat hij de motor de dag voordien gestolen had aan de De Keyserlei en indruk wilde maken tegenover zijn vrienden. De jongeren van dertien en veertien jaar oud werden meegenomen naar het bureau en werden na contact met de jeugdprocureur opgehaald door de ouders. Ze worden later nog verhoord en zullen dus een gepaste sanctie moeten afwachten. De eigenaar van de motor werd ook gevonden. Hij was de sleutel vergeten van het contact te halen en had nog geen aangifte gedaan.