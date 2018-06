Bodyguard van hoofd drugsbende neergeknald SCHIETPARTIJ HEEFT LINK NAAR SNACKBARMOORD IN ANTWERPEN PATRICK LEFELON

02 juni 2018

02u58 0 Antwerpen De 32-jarige Antwerpenaar Mohammed H. werd vrijdag rond 3.15 uur neergeschoten in de Canadalaan in Sint-Job-in't-Goor. Hij kreeg één kogel in zijn been. Mohammed H. wordt gezien als de bodyguard van Turtle-kopstuk Saïd F. De twee zaten in 2015 maandenlang in de gevangenis voor de snackbarmoord in het Antwerpse drugsmilieu.

"De link met het drugsmilieu wordt onderzocht." Voor het Antwerpse parket is dit een standaarduitdrukking bij elke schietpartij in Antwerpen. Ook gisterochtend was het weer te horen, toen het nieuws over een schietpartij in de Canadalaan in Sint-Job-in't-Goor bekendraakte.





"Het 32- jarige slachtoffer uit Antwerpen werd naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging en is buiten levensgevaar", vertelt parketwoordvoerster Sylvie Van Baden. "Alle pistes, ook deze van het drugsmilieu, worden onderzocht." Mohammed H. werd gisternamiddag in het Klina-ziekenhuis geopereerd. Hij kon nog niet ondervraagd worden. Of de man de speurders veel zal vertellen, is maar de vraag.





Zwijgrecht

Mohammed H. werd begin 2015 samen met Turtle-kopstuk Saïd F. opgepakt in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in snackbar Rapido op het Antwerpse Zuid. Brusselaar Saïd Boudakhani was naar Antwerpen afgezakt, vermoedelijk om de Turtles een lesje te leren voor een verdwenen vracht cocaïne. De Turtles waren toen gelinkt aan de Nederlandse drugsbende rond de ondertussen vermoorde Gwenette Martha. Het kwam tot een vuurgevecht waarbij Boudakhani werd getroffen. Hij overleed enkele dagen later. Het Antwerpse gerecht heeft nooit kunnen aantonen wie er het schot had gelost. Turtle-kopstuk Saïd F. en zijn bodyguard Mohammed H. zaten maandenlang in voorarrest maar werden in augustus 2015 vrijgelaten. Een proces naar de Rapido-moord is er nooit gekomen, omdat vrijwel alle betrokkenen en zelfs alle getuigen zich beriepen op hun zwijgrecht.





Diezelfde Mohammed H. kreeg gisternacht dus een kogel in zijn been in Sint-Job-in 't-Goor. Daar woonde hij amper drie maanden met zijn vriendin en vier kinderen in een appartement op de tweede verdieping. De meeste buren hadden niets gezien of gehoord. Zij kenden het koppel nauwelijks. "Meneer laat zich alleen zien aan het stuur van zijn zware Mercedes Coupé. Ik vraag mij wel eens af wat die man voor de kost doet", zeggen enkele bewoners. Niet alleen de buren, ook de politie stelt zich die vraag. Zowel tegen Mohammed H. als tegen zijn vriendin A.W. loopt sinds enkele jaren een witwasonderzoek. Officieel woont Mohammed H. bij zijn ouders, in een zijstraat van de Handelsstraat in Antwerpen-Noord. Daar voerde de politie gisteren een huiszoeking uit.





Turbulent

De schietpartij in Sint-Job-in't-Goor is het zoveelste incident in de Antwerpse drugsoorlog. Het Antwerpse parket houdt wel een slag om de arm. De relatie tussen Mohammed H. en zijn vriendin A.S. verliep turbulent en dus kan de aanleiding voor de schietpartij ook in de relationele sfeer liggen.