BNP Paribas Fortis steunt 10 Antwerpse kinderprojecten met 90.000 euro Dieter Lizen

11 december 2018

15u16 0

Kinderen liepen vorig jaar meer kans om in armoede te belanden dan in 2016. Kinderen (17,9%) worden vaker getroffen door armoede dan de gemiddelde Belg (15,9%). Om daar iets an te verhelpen steunt de BNP Paribas Fortis Foundation in totaal 93 projecten voor 828.000 euro. Tien van die projecten liggen in de provincie Antwerpen en krijgen in totaal 90.000 euro. Onder de laureaten voor 2018 onder meer de sociale voetbalclub City Pirates uit Merksem. De City Pirates krijgen 12.500 euro voor het project ‘Opstart Sport+: Al voetballend leren samenspelen en samenleven’. Kadee uit Antwerpen ontvangt 14.000 euro steun voor een project rond vakantiekampen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Met Studio Sesam en hun project AD luisterboeken worden boeken voor blinden en anderstalige kinderen ondersteund met 10.600 euro.