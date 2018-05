Blusboten op Westerschelde blijven permanent beschikbaar 31 mei 2018

Het Havenbedrijf en Veiligheidsregio Zeeland gaan verder samenwerken. Hierdoor blijven er permanent een drietal sleepboten met brandbluscapaciteiten beschikbaar op de Westerschelde tussen Antwerpen en Vlissingen. "Sinds 2010 financieren wij de brandblusboot op het Nederlandse deel van de stroom mee", aldus schepen voor Haven Marc Van Peel. "Wij nemen onze verantwoordelijkheid. Een goede samenwerking en communicatie is immers essentieel om snel en effectief te kunnen ingrijpen bij incidenten, zeker in een complex gebied als de Westerschelde."





Veiligheidsregio Zeeland werkt in de Westerschelderegio al jaren nauw samen met het Havenbedrijf Antwerpen. De Veiligheidsregio kijkt naar welke risico's er in Zeeland zijn. Denk hierbij aan een overstroming, uitval van elektriciteit of gevaarlijke stoffen. De boten halen snelheden tot 20 kilometer per uur en zijn continu in beweging en standby en hebben twee monitoren met een gezamenlijke capaciteit van 2.400 kubieke meter per uur aan water. De pompen kunnen tot 120 meter ver spuiten. (ADA)