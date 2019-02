Blok met twintig verdiepingen ontruimd aan Park Spoor Noord door kelderbrand Sander Bral

24 februari 2019

23u10 0 Antwerpen In de bekende Lichttoren aan Park Spoor Noord is zondagavond eventjes paniek uitgebroken. Door een beperkte brand in de kelder van het appartementsgebouw met twintig verdiepingen was er zware rookontwikkeling. Een zestigtal bewoners werden preventief geëvacueerd. Niemand raakte gewond.

Zondagavond brak er brand uit op de tweede kelderverdieping van appartementsblok Lichttoren in de Ellermanstraat aan Park Spoor Noord. De brandweer had het brandje zelf snel onder controle maar heel de toren was intussen via het ventilatiesysteem al onder de rook geraakt. Ruim zestig bewoners werden door de hulpdiensten uit hun appartementen gehaald. Ze werden opgevangen in bussen van vervoersmaatschappij De Lijn.

Nadat het beperkt brandje gedoofd was, moest het gebouw verlucht worden en werden er metingen uitgevoerd. Het gebouw werd een dik uur na de brand terug vrijgegeven. De kelder is tijdelijk wel afgesloten.