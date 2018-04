Blok-Bloc brengt theater naar woonblokken 10 april 2018

Een festival in en rond Antwerpse flatgebouwen, dat is Blok-Bloc, een evenement op Linkeroever, het Kiel en de Luchtbal van 13 tot 29 april. Theater, muziek, dans en lekker eten wordt echt tot in de buurt gebracht: een ondergrondse garage, de nabijgelegen schouwburg of het tent op het plein, het kan allemaal. De bewoners van de wijk, zowel volwassenen als jongeren, kunnen niet enkel komen kijken, maar ook deelnemen aan ateliers, voorstellingen en openluchtworkshops, samen met professionele acteurs en regisseurs.





Op Linkeroever werken jongeren van het Lyceum Linkeroever samen met jongeren van Koninklijk Lyceum Antwerpen aan Blue Monday, over een plek waar jongeren samenkomen, samen hangen, lachen en vechten. Op Luchtbal repeteren kinderen van het theateratelier Compagnie Airball en van de lagere scholen Sportomundo en De Optimist wekelijks aan de voorstelling BEE's. (DILA)