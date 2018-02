Bloemen en groen voor veertiende Dikketruiendag 07 februari 2018

Heel wat Antwerpse scholen namen gisteren deel aan de veertiende editie van Dikketruiendag. Dikketruiendag zet traditioneel in op het verminderen van de CO2-uitstoot door de verwarming enkele graadjes lager te zetten.





Dit jaar lag de nadruk op adaptatiemaatregelen die meer groen voorzien in gebieden met veel steen en beton. Het is één van de mogelijkheden om Vlaanderen weerbaarder te maken tegen de klimaatverandering. Basisschool De Zonnebloem in Antwerpen startte met de bouw van twee verticale tuintjes. Die bestaan uit houten palletten. Daarin staan potten met viooltjes. Het is het begin van de aanleg van een groenere speelplaats. De scholieren van het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesinstituut in Ekeren mochten voor een keer hun traditioneel blauw-wit uniform inruilen voor een groene variant. (ADA)