Bloedstaal? Drone is al onderweg: eerste commandocentrum voor medische dronevluchten geopend in Antwerpen

BJS

05 december 2018

20u51 15 Antwerpen In ‘The Beacon’ is woensdagavond het ‘Commando & Controle Centrum’ plechtig geopend. Vanop de achtste verdieping van het vroegere Tolhuis aan de Schelde zullen vanaf volgend jaar medische dronevluchten tussen ziekenhuizen worden gecoördineerd.

Het klinkt surreëel, maar in Antwerpen zullen – als de vergunningen er dan liggen - vanaf midden volgend jaar drones heen en weer vliegen tussen ziekenhuizen (in een eerste fase tussen het UZA en Sint-Augustinus, tussen Sint-Augustinus en Sint-Vincentius, en tussen Sint-Vincentius en Sint-Jozef). De drones zullen op een hoogte van 150 meter medische pakketten vervoeren met daarin bloed, urinestalen, menselijk weefsel of apotheekbereidingen. Organen voor donatie niét. Daarvoor zijn de afstanden te groot en is de aanwezigheid van een arts verplicht.

Het idee om drones in te zetten voor medisch transport ontsproot na de beslissing van minister van Volksgezondheid Maggie De Block dat de ziekenhuizen moeten rationaliseren. “Nu heeft elk ziekenhuis zijn eigen labo en zijn eigen apotheek. In de toekomst zal er maar één labo zijn voor een aantal ziekenhuizen. Hetzelfde met de apotheken”, zegt Mikael Shamim van Helicus Aero, het initiatief achter de medische dronevluchten. “In dat geval moeten de apotheekbereidingen en alles wat in een labo onderzocht moet worden natuurlijk getransporteerd worden. Nu gebeurt dat vervoer nog over de weg, maar dat kost tijd en zorgt voor kwaliteitsverlies. De dokters die in de labo’s werken, zijn zélf vragende partij om het transport sneller te laten gebeuren.”

Volledig automatisch

De medische drones worden - net zoals in de klassieke luchtvaart – gemonitord in een eigen luchtverkeerscentrum: het “Commando & Controle Centrum”. Niet toevallig wordt dat centrum ondergebracht in The Beacon, dé ‘innovatiehub’ aan Sint-Pietersvliet in Antwerpen.

“De dronevluchten, die volledig automatische gebeuren, worden er in de gaten gehouden door operator-piloten”, legt Mikael Shamim uit. “Onze systemen monitoren de parameters van de drone en de piloot wordt gewaarschuwd door metingen die afwijken van de verwachte waarden. Dat wil zeggen dat de operator-piloot énkel de controle van de drone overneemt wanneer er effectief een uitzonderlijk probleem zou opduiken.”

Steeds meer samenwerking

Het ‘Commando & Controle Centrum’ werd woensdagavond plechtig ingehuldigd in het bijzijn van het topmanagement van de ziekenhuissector en de industriële partners. “Ziekenhuizen gaan steeds meer samenwerken in netwerken”, zegt Etienne Wauters, afgevaardigd bestuurder van GZA Ziekenhuizen, dat aan het project deelneemt. “Zeker binnen Antwerpen wordt mobiliteit daarom een steeds grotere uitdaging. Door aan dit innovatieve proefproject deel te nemen, willen we tegemoetkomen aan de stijgende vraag naar efficiënt intern transport.”

Ter gelegenheid van de Antwerpse primeur had burgemeester Bart De Wever (N-VA) woensdagavond normaal een professionele drone simulator bediend, maar die eer liet hij - omwille van de regeringscrisis over het VN-migratiepact - aan schepen Fons Duchateau (N-VA).