Black Smoke brengt boek uit en opent tweede zaak in Rotterdam Dieter Lizen

30 november 2018

21u02 0

Horecaduizendpoot Kasper Stuart en wereldkampioen barbecuen Jord Althuizen van BBQ restaurant Black Smoke, brengen samen een eigen boek uit: ‘BBQ, Booze & Attitude’: een ode aan de perfecte vuurbereiding, met tips & tricks en een reeks recepten. Het duo wil in het voorjaar in Rotterdam een tweede restaurant openen.

Twee jaar geleden kwam er voor het eerst zwarte rook uit de schouw bij Stadsbrouwerij De Koninck. Bij Black Smoke kan je barbecuegerechten eten met een flinke dosis rock-’n-roll.

Het Black Smoke-team, aangestuurd door creatief brein en horecaondernemer Kasper Stuart en Wereldkampioen BBQ Jord Althuizen, brengt nu een eigen boek uit: ‘BBQ, Booze & Attitude’. “Dit is een boek waarmee we tonen hoe bijna alles, van vlees, vis tot groenten, lekkerder wordt met een snuif rook of een lik vuur”, zegt Jort. “Van een Mango Mule-mocktail en een Suicide Beef Burger (een burger met pulled beef van runderhals) over een shrimp cocktail tot Devil’s Balls (bitterballen gevuld met het vlees van gerookte spareribs en Duvel) of The Heart Stopper (een bom van een éclair met Jack Daniels).”

Het is geen klassiek barbecue-boek geworden. “Het gaat ook over ‘booze’, omdat cocktails deel uitmaken van ons DNA bij Black Smoke”, zegt Kasper Stuart. “Het derde deel heet ‘attitude’ omdat het een ode aan ons team is en hoe ze werken. De foto’s van de Nederlandse fotograaf Remko Kraaijeveld zijn ook allesbehalve braaf. Ook doen we uit de doeken hoe een roadtrip langs de beste fire pits van de VS leidde tot ons eigen restaurant met gerechten die we een eigen touch gaven. Ook mijn inspiratietrip langs Spaans Baskenland, bekend voor pinxtos en grillgerechten en Jord’s reis naar de Dirty South van Amerika staan erin”.

Het duo heeft intussen grootse plannen in de Rotterdamse Van Nelle fabriek. “We bouwen de oude brandweerunit van deze tabaksfabriek om tot een restaurant van 1200 vierkante meter”, zegt Jord. “Het zal ook een bbq zaak worden zoals hier, maar wel met eigen accenten. Zo gaan we in Rotterdam op het 600 vierkante meter grote terras ook open vuurtechnieken introduceren die ik in Zuid-Amerika heb opgepikt”. Wie de grillige sfeer van het restaurant nu al wil opsnuiven kan terecht in de betere boekhandel. De 240 pagina’s tellende klepper is uitgegeven bij Kosmos UItgevers.