Binnentuinen aan Schipperskwartier 's nachts afgesloten 14 maart 2018

Antwerpen Twee openbare tuinen van het nieuwbouwproject Schilden en Falconhoven aan het Falconplein en de Oudeleeuwenrui worden binnenkort 's avonds afgesloten, na aanhoudende overlast.

Het bouwproject Falconhoven en Schilden omvat 120 appartementen en een aantal woningen die nog in aanbouw zijn. Centraal liggen er vier binnentuinen, die ook onderling met elkaar verbonden zijn.





"We kregen sinds vorig jaar heel wat meldingen uit de buurt voor wildplassen, nachtlawaai, openbare dronkenschap. We wilden een oplossing voor de buurt maar tegelijk ook de openheid van de binnentuinen zoveel mogelijk bewaren", zegt Johan Vermant, woordvoerder van burgemeester Bart De Wever. "Daarom is beslist dat de poort die er nu al staat aan het Falconplein 's nachts gesloten wordt. De buren deden dit al op eigen initiatief. Aan de Oudeleeuwenrui zal nog dit voorjaar een poort geïnstalleerd worden. Ook daar zal de buurt instaan voor het sluiten en openen van de poort."





Buurtbewoner Leopold Claessens is blij dat de vele telefoontjes naar de politie nu toch iets uitgehaald hebben. "We wonen hier van oktober 2016 in een nieuwbouwappartement", zegt Leopold. "De binnenhoven zijn prachtig maar 's nachts werd de rust echter vaak verstoord door wildplassers, nachtbrakers en lawaaimakers die na het uitgaan hier kwamen rondhangen. Ik zag ook al dealers aan het werk en vond al eens een zakje met cocaïne. Het stinkt er soms enorm. Als de poort 's nachts dicht kan, kan dit de problemen mee oplossen. De stad gaat ook de binnentuinen beter opkuisen, daar zijn we ook blij mee."





De stad kondigde aan dat aan de openbare ingangen aan de Generaal Belliardstraat en de Falconrui mogelijk ook poorten komen, maar dat wordt met de bewoners besproken zodra de woningen klaar zijn. De oplevering van het hele project is voorzien voor eind 2018. (DILA)