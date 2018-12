Binnenkort weten we hoe hele Oosterweelverbinding er in detail uitziet philippe truyts

25 december 2018

13u27 0 Antwerpen Binnen één à twee maanden moet er klare wijn worden geschonken over hoe de Oosterweelverbinding er zal uitzien nabij het Noordkasteel, de Groenendaallaan en Schijnpoort. “De samenwerking van de experten van de BAM en de burgerbewegingen levert soms bétere oplossingen op dan wat we eerst zélf op tafel legden”, zegt Manu Claeys (stRaten-generaal en lid van de raad van bestuur van de BAM).

Als de Oosterweelverbinding klaar wil zijn in 2025, moeten in 2019 echt grote stappen worden gezet. Actiegroepen stRaten-generaal, Ringland en Ademloos houden vast aan een ‘Oosterweel Light’ met minder rijstroken en een kleinere impact op de bovengrond. Zo moet een compacter Oosterweelknooppunt het natuurgebied van het Noordkasteel grotendeels sparen. De vier kanaaltunnels tussen die knoop en de aansluiting op de Antwerpse ring zouden naar het noorden dan slechts één rijstrook tellen, naar het zuiden twee. Het uitgangspunt is dat zoiets kan als er niet verder wordt getalmd met de bouw van het zogenaamde Haventracé, of de A102, tussen Wommelgem en Ekeren. De vraag is alleen hoe ver de BAM – bouwheer van het Masterplan – daarin meegaat.

Manu Claeys: “We hebben tot vorige vrijdag hard gewerkt, maar we kunnen nog niet alles afkloppen. We hopen eind januari te landen. Dat kan alleen als er zekerheid is op het vlak van technische haalbaarheid en procedures. In één moeite zou het goed zijn dat we voor de komende paar jaar stevige afspraken maken over een doorstart van het Toekomstverbond tussen ons en de overheid.”

Volgens Claeys zijn de visies van de experten van de bAM en de burgerbewegingen mooi naar elkaar toegegroeid. “Voor het Noordkasteel leggen we bepaalde ‘onderlatten’ en we voelen aan dat ook de BAM daarin mee is.”

MIlieueffectrapport

Tim Van der Schoot, woordvoerder van de BAM, bevestigt dat er intensief is gesproken. “Het project-milieueffectrapport kan begin 2019 worden goedgekeurd. We streven ernaar niet alleen de Oosterweelverbinding in de omgevingsvergunning op te nemen, maar ook de leefbaarheidsprojecten zoals de overkappingen. Het klopt wat de burgerbewegingen zeggen: experten van beide kanten komen met creatieve oplossingen.”