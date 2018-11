Binnenkort opnieuw rondjes schaatsen rond Rubens ADA

22 november 2018

14u34 0 Antwerpen De temperaturen dalen gestaag en dat betekent dat de winter nu stilaan echt komt aankloppen. Naar jaarlijkse traditie is dat het startschot voor de opbouw van de schaatsbaan op de Groenplaats.

Rond het standbeeld van Rubens staan de eerste kerstbomen en ook het geraamte van wat binnenkort de schaatsbaan moet worden, is al zichtbaar. Vanaf 8 december kan opnieuw rondjes schaatsen rond Rubens met zicht op de toren van de kathedraal. Naast de schaatsbaan zal er ook dit jaar een warme winterbar komen.

De Winter in Antwerpen vindt dit jaar plaats van zaterdag 8 december tot en met zondag 6 januari. De site is uitgebreid met het Koningin Astridplein en het Operaplein, zodat er van het Centraal Station tot aan het Steenplein een gezellige eindejaarssfeer hangt. Maar Antwerpen pakt vooral uit met een heel speciale animatie: een sprookjesachtig luisterverhaal dat bezoekers doorheen de hele binnenstad zal ontroeren.

Nieuw dit jaar is dat het Openingsfeest op zaterdag 8 december al in de namiddag begint, met een klassieke toets, in samenwerking met Koor en Stem. Vanaf 14.30 uur zullen meer dan 20 koren verspreid over de binnenstad opduiken en het beste van zichzelf geven. De deelnemende zanggroepen komen uit alle hoeken van Vlaanderen en hebben zeer diverse samenstellingen, van kinder- tot seniorenkoren. Ook hun repertoire is bijzonder veelzijdig: van klassieke liederen, pop en gospel tot wereldmuziek en alles daar tussenin. Rond 17 uur trekken alle zangers in stoet richting het pas vernieuwde Operaplein, waar de apotheose volgt. Onder leiding van dirigent Hans Primusz geeft K’s Choice een akoestisch concert, samen met meer dan 600 zangers en zangeressen.

De site van Winter in Antwerpen is van 8 december tot en met 6 januari elke dag open van maandag tot donderdag en op zondag van 12 tot 22 uur. Op vrijdag en zaterdag van 12 tot middernacht, behalve op 24 en 31 december en 6 januari dan is Winter in A open van 12 tot 18 uur.