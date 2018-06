Binnenkort Lumumba-plein? 27 juni 2018

Groen, sp.a en PVDA dienden op de gemeenteraad de motie in om een Lumumbaplein of -straat in te voeren. Hiermee willen ze een zwarte, koloniale, bladzijde uit onze geschiedenis zichtbaar maken in Antwerpen. Lumumba was de eerste verkozen president van Congo die mee de onafhankelijkheid van Congo heeft in gang gezet. De motie van de oppositie werd verworpen maar de burgemeester ging het wel meenemen naar de straatnamencommissie. (NBA)