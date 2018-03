Binnenkindjes worden #buitenbabys 28 maart 2018

Kind en Gezin heeft de ludieke actie #buitenbabys gelanceerd om kinderen tussen 0 en 3 jaar meer buiten te laten spelen. Op verschillende plekken in Antwerpen werden op gevels afbeeldingen geplakt van baby's die buitenspelen.





Volgens Nele Wouters van Kind en Gezin zijn de kinderen vandaag te veel binnenbaby's geworden. "We moeten onze kinderen opnieuw meer buitenlaten. Niet alleen leren ze omgaan met elkaar maar ook ouders kunen elkaar zo beter leren kennen." Kind en Gezin lanceert de actie nadat ze 400 kinderopvangplaatsen in heel Vlaanderen had onderzocht op buitenspelen. Slechts in vijf procent van de gevallen kwamen kinderen buiten. "Dat cijfer hopen we met deze campagne drastisch op te krikken," klinkt het nog. (ADA)