Binckbank Tour komt naar Antwerpen

Op woensdag 15 augustus komt de derde rit van de BinckBank Tour aan in Antwerpen. Vertrekplaats voor de renners is Aalter. Na een vlakke rit door Oost-Vlaanderen en een eerste passage aan de aankomstlijn krijgen de deelnemers nog twee plaatselijke ronden in Antwerpen voorgeschoteld. Die zullen hen door de Antwerpse zuidrand brengen. De aankomst ligt op exact dezelfde plaats als die van BK wielrennen: op de Desguinlei ter hoogte van Pidpa. Toen won Oliver Naesen zijn eerste titel als Belgisch kampioen. Gisteren trokken Eddy Planckaert, de bekende ex-wielrenner en ambassadeur van de BinckBank Tour, en schepen voor sport Ludo Van Campenhout symbolisch de aankomststreep op de Desguinlei. Binnenkort maakt de stad nog meer informatie bekend over het randprogramma. (ADA)





