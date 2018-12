Billie’s viert vijfjarig bestaan met vier nominaties voor Beer Awards Sander Bral

12 december 2018

13u30 3 Antwerpen Het gaat goed met Billie’s Bier Kafetaria in de Kammenstraat. Na een alweer geslaagde editie van het Billie’s Craft Beer Fest in de Waagnatie doet het café opnieuw een worp naar het beste Belgische bierfestival op de Belgium Beer Awards. “Het perfecte cadeau voor ons vijfjarig bestaan.”

Vrijdag de dertiende 2013. Het oude Britse restaurantje in de Antwerpse Kammenstraat wordt overgenomen door Stéfan Cauwenbergs (45) en Helena Van Geyte (29). Het duo installeert een toog met elf tapkranen in het restaurant, zorgt voor een totale make-over en kroont de nieuwe kroeg in Antwerpen ‘De Kafetaria’. “Ik denk dat we dronken waren toen we die naam bedachten”, lacht Stéfan. “Helena en ik leerden elkaar kennen als werknemers in reiscafé Via Via en daar zijn we samen beginnen dromen van een eigen zaak. De overname van het restaurantje kwam plotseling uit de lucht gevallen en een maand later konden we de deuren al openen.”

“Vijf jaar later zijn we uitgegroeid tot één van de meest populaire Antwerpse kroegen voor bierliefhebbers en toeristen”, gaat Stéfan verder. “Er zijn nog een aantal degelijke cafés in Antwerpen met exclusieve ambachtelijke bieren, maar die serveren geen warme maaltijden. Dat is de sleutel van ons succes. En onze charmante mascotte Billie natuurlijk, de Franse bulldog waar het café intussen naar hernoemd is.”

“Onze eerste droom is uitgedraaid op een succes”, neemt Helena over. “De tweede droom was een groot bierfestival in Antwerpen waarvoor we in 2017 jaar een vzw hebben opgericht met bierkenners Kristof, Johan, Tom, Geert en Ster. Met vijftig gastbrouwerijen en tweeduizend bezoekers op twee dagen was dat meteen een schot in de roos en de tweede editie begin deze maand was niet anders. Er zijn oneindig veel bierfestivals in ons land. Maar wij zijn het enige dat inzet op lokale en internationale onafhankelijke microbrouwerijen die ambachtelijk brouwen én minstens acht kwalitatieve bieren kunnen aanbieden op ons festival. We namen vorig jaar de award voor beste bierfestival van het land op de Belgium Beer Awards graag aan en hopen dat dit jaar opnieuw te mogen doen.”

Donderdag vieren Helena, Stéfan en Billie het vijfjarig bestaan van hun kroeg. Het trio belooft vijf exclusieve bieren die nog nooit eerder in België verkrijgbaar waren en stelt met trots het nieuwe Billie’s Birthday Beer voor. De keuken voorziet gratis hapjes en muzikant Arno Goossens en zijn maatjes zorgen voor de livemuziek.

Stemmen op de Belgium Beer Awards kan hier tot en met 24 december. Billie’s is naast het beste bierfestival ook genomineerd voor het beste biercafé, beste bierrestaurant en Billie’s Craft Beer Fest is bovendien kanshebber voor leukste biergebeurtenis van het jaar. Alle info over het verjaardagsfeest van donderdag vind je hier.