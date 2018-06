Billie's Bier Kafetaria haalt 50 exclusieve brouwerijen naar Waagnatie 28 juni 2018

Het bekende Antwerpse kroegje Billie's Bier Kafetaria in de Kammenstraat pakt in het najaar uit met de tweede editie van haar Billie's Craft Beer Fest in de Waagnatie. Vijftig microbrouwerijen uit binnen- en buitenland krijgen dan de kans om hun ambachtelijke bieren aan Antwerpen voor te stellen.





Het festival is de kers op de taart van het vijfjarig bestaan van het café. "Op vrijdag de dertiende 2013 openden we ons kroegje onder de naam 'De Kafetaria'. Ik denk dat we dronken waren toen we die naam bedachten", lachen uitbaters Stéfan Cauwenbergs (45) en Helena Van Geyte (29). "Door de charmante mascotte Billie, onze Franse bulldog, werd daar al snel 'Billie's' aan toegevoegd." Met tweeduizend bezoekers en de award voor het beste bierfestival op de Belgian Beer Awards was de eerste editie van Billie's Craft Beer Fest een groot succes waardoor een vervolg niet kon uitblijven. "We zijn het enige bierfestival dat met een all-informule werkt. Bezoekers betalen 65 euro toegang en zijn dan vrij om te proeven wat ze willen."





Billie's Craft Beer Fest speelt zich af op 30 november en 1 december van 15 uur tot 22 uur. Info en tickets via www.billiescraftbeerfest.com. (BSB/