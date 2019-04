Biljet met dievenpoeder ontmaskert chef-kok van bekende pitabar Finjan Patrick Lefelon

03 april 2019

09u36 3 Antwerpen De bekendste pitabar van de stad, Finjan op het Antwerpse Zuid, heeft op een pijnlijke manier afscheid moeten nemen van zijn chef-kok. De 45-jarige H.K. zit in de cel op verdenking van huisdiefstal. De man zou gedurende jaren grote bedragen uit de kassa hebben ontvreemd.

Zaakvoerder Sean Chacham van Finjan is er het hart van in. Zestien jaar lang werkte H.K. als kok in zijn zaak op de hoek van de Leopold De Waelplaats en de Graaf Van Hoornestraat. Over zijn kookkunst was hij meer dan tevreden.

“Al een tijdje had ik een voorgevoel dat er iets niet klopte als ik de inkomsten natelde. De bedragen die in de kluis werden gelegd en naderhand op de bank werden gestort, verschilden. Na een controle met de boekhouder begon het ons te dagen dat iemand geld wegnam. Ik heb dan de test gedaan door een groot bedrag in de kluis te leggen. Ineens was er een paar duizend euro weg.”

Het aantal personeelsleden dat in de kluis kon, was beperkt. Zaakvoerder Sean Chacham was bang iemand valselijk te beschuldigen en ging zelf op onderzoek uit. Hij installeerde mini-camera’s. Zo kwam zijn chef-kok als mogelijke dief in beeld. De man was vaak ‘s morgen voor opening alleen in het restaurant. Dan haalde hij geld uit de kluis.

Sean Chacham: “Dat was echter onvoldoende bewijs. Een deurwaarder heeft dan bankbiljetten met dievenpoeder bewerkt en in de kluis gelegd. Lang heeft de deurwaarder niet moeten wachten. Enkele uren later was het al prijs. Onze chef-kok werd op heterdaad betrapt. Wij hebben dan de politie ingelicht. Onze vrees is dat er door de jaren heen een groot bedrag verdwenen is. Die man werkte hier 16 jaar.”

Aangehouden

De 45-jarige H.K. werd door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van huisdiefstal. Gisteren werd zijn aanhouding met een maand verlengd. Het Antwerpse gerecht is bang dat hij naar het buitenland vlucht.

Volgens zaakvoerder Sean Chacham heeft H.K. toegegeven dat hij al jaren geld steelt en dat geld investeert in aankopen en eigendom in zijn geboorteland. Er is sprake in totaal van meer dan honderdduizend euro.

Advocaat Ergun Top die H.K. verdedigt ontkent dat ten stelligste. “Er zijn geen bekentenissen afgelegd. Wat de deurwaarder of de zaakvoerder beweren, is zeer betwistbaar. Laat de onderzoeksrechter zijn werk doen.”

Volgens zaakvoerder Sean Chacham is het personeel aangeslagen na de arrestatie van hun collega. “Iemand waarmee je zolang samenwerkt en die dan plots als dief wordt ontmaskerd. Dat komt hard aan. Ik heb veel respect en vertrouwen in mijn medewerkers. Dat laat ik niet kapot maken door één rotte appel.”