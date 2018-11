Bijna iedereen staakt mee in postsorteercentrum X

Dieter Lizen

07 november 2018

16u06 0 Antwerpen De nationale staking bij bpost wordt ook in sorteercentrum X aan de Noorderlaan goed opgevolgd. Werkwilligen worden aan het stakingspiket aan de poort niet tegengehouden, maar die zijn er nauwelijks.

“Van de nachtploeg, goed 150 man sterk, zijn er slechts 5 mensen aan het werk gegaan. Van de vijftig mensen die met de vroege staan is er zelfs niemand komen opdagen”, zegt Paul Beyers van het ACV. “Normaal moet je postmensen echt overtuigen om een dag mee te staken, want als de post blijft liggen moeten ze daags nadien dubbel zo hard werken, maar nu legden zelfs de transporteurs, die pas donderdag staken, nu al solidair het werk neer.”

De postmannen staken omdat ze het beu zijn: de oplopende werkdruk, het personeelstekort, de lage lonen voor nieuw personeel... de lijst met klachten is lang. “Er zijn 300 postmensen te kort, maar hoe komt dat? Een nieuwe postbode begint aan 10,45 euro per uur maar weet dat hij over 10 jaar exact even veel zal verdienen”, zegt Ben de With van het ACOD: “Vele starters geven er al snel de brui aan. Beloofde opleidingen blijven uit omdat onze CEO Koen Van Gerven zegt dat ‘zijn postzak leeg is’. Intussen kocht hij wel een Amerikaanse pakjesbedrijf Radial over voor 700 miljoen euro dat achteraf verlieslatend blijkt”.

In totaal wordt er vijf dagen gestaakt. Donderdag zijn de transporteurs aan de beurt en vrijdag leggen de postbodes het werk neer. Maandag blijven de postkantoren dicht en dinsdag legt de pakjesafdeling van bpost het werk neer. Zeker tot woensdag zal er dus hinder zijn voor de klanten van bpost.

Kop van Jut

De CEO is de kop van Jut. “Maandag is hij met ons komen praten over de stakingsaanzegging. Daar is veel gezegd over details, maar Van Gerven danste om de betere arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers van de post, heen”, zegt de With. “Na drie kwartier ging hij al door, ‘vanwege een belangrijke vergadering’. Als een nakende staking van vijf dagen in je bedrijf al niet meer belangrijk is, dan weet ik het niet meer hoor”.

In totaal wordt er vijf dagen gestaakt maar als er niet snel wat uit de bus komt, willen de postmannen mogelijk tot 10 dagen staken.