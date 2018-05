Bijna 70.000 buitenlanders kunnen stemrecht vragen 31 mei 2018

02u56 0

Met ruim 69.200 potentiële kiezers vormen de buitenlanders in Antwerpen een grote groep. Maar op dit moment staan slechts 5.626 Europese en niet-Europese burgers geregistreerd als kiezer. De stad stuurt de andere 63.642 nu een brief. Ze hebben tot 31 juli de tijd om zich op de kieslijst te laten zetten. In 2012 ging minder dan tien procent daarop in.





De grootste groep buitenlanders in de stad die nog niet ingeschreven zijn als kiezer, komt uit de Europese Unie (EU): 40.558. Van buiten de EU zijn dat er 23.084, zo blijkt uit bevolkingscijfers van april. Verder zijn er in Antwerpen 4.783 EU-kiezers en 843 niet-EU-kiezers die zich al in 2000, 2006 of 2012 inschreven. Zij hoeven dat niet meer te herhalen.





Wie van buiten de EU afkomstig is, moet minstens vijf jaar onafgebroken in ons land verblijven. Bij de lokale verkiezingen in 2012 bleek het aantal buitenlanders dat wilde gaan stemmen, lager te liggen dan in 2006. Slechts 7,6 procent van de niet-EU-burgers registreerde zich. Bij de Europese burgers was dat 12,2 procent. Volgens politici en politicologen zijn daar een aantal redenen voor: de buitenlanders zijn niet bezig met onze verkiezingen, de stemplicht schrikt af én de registratieprocedure is vrij complex. (PHT)