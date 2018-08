Bijna 5 miljoen toeristen in zomer 2018 29 augustus 2018

02u37 0 Antwerpen Antwerpen heeft opnieuw een geslaagd toeristisch zomerseizoen achter de rug. Tijdens de zomermaanden, van 1 juni tot en met 20 augustus, bezochten bijna 4 miljoen dagtrippers en 800.000 verblijfstoeristen de stad.

Hoewel de zomer nog niet volledig is afgelopen, heeft de stad Antwerpen al een eerste impressie gegeven over de afgelopen zomer. En die is positief. Tussen 1 juni en 20 augustus bezochten 3.740.000 dagtoeristen en dagrecreanten de stad. Dat is een lichte stijging van 2,15 procent tegenover vorig jaar. Niet nieuw is dat het vooral de Nederlanders zijn die naar Antwerpen komen. Zij zijn goed voor de helft van de bezoekers. Duitsers en Fransen vervolledigen de top drie. In dezelfde periode verbleven 790.268 toeristen minstens één nacht in Antwerpen.





Hotel duurder

De stijging van het aantal verblijfstoeristen is opvallend omdat de gemiddelde prijs van een hotelkamer per nacht ook stijgt. "Toeristen laten zich niet afschrikken door de prijzen. Gemiddeld betaal je negentig euro per nacht. Dat is een stijging van zeven procent. Met een bezettingspercentage van 78 procent, zaten de hotels deze zomer goed vol", aldus de schepen.





Antwerp City Card

De meest opmerkelijke stijging viel te noteren bij de verkoop van de Antwerp City Card. Met deze kaart krijg je gratis toegang of korting tot alle hotspots in de stad en kan je gratis het openbaar vervoer gebruiken. Tegenover 2017 werden er 70,4 procent meer van verkocht. Al blijft het aantal relatief laag: slechts 1.953.





Mooie weer

Een eenduidige verklaring waarom het aantal toeristen steeg, is er niet. Al speelt het mooie weer zeker een rol. Maar ook de vele evenementen die georganiseerd werden hebben een positieve invloed.





"Grote publiekstrekkers dit jaar waren uiteraard Tomorrowland, de Antwerp Pride en de Bollekesfeesten. Maar ook de Sinksefoor was met 800.000 bezoekers een echte publiekstrekker." (ADA)