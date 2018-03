Bijenwandeling in Hof van Leysen 28 maart 2018

Wat weinig mensen weten, is dat er in het provinciaal groendomein Hof van Leysen veel bijen huizen. Samen met een gids ontdek je op zaterdagnamiddag 14 april 2018 dit stukje natuur aan de Markgravelei waar ook een samentuin bloeit. Op verborgen plekjes in de buurt hebben imkers hun kasten staan. Je gaat op zoek naar solitaire bijen en honingbijen, en maakt kennis met hun levenswijze en favoriete planten. De natuurgids legt ook uit waarom bijen het momenteel zo moeilijk hebben en wat we daaraan kunnen doen.





De wandeling start om 14 uur aan de ingang van het Hof van Leysen.





Inschrijven is gratis,





maar wel verplicht via eventbrite.be. (DILA)