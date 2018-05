Bijen verkiezen BMW 30 mei 2018

Het moet even schrikken zijn geweest voor de bewoners en schoolgaande kinderen van de Eyendijkstraat in Deurne. Daar had een zwartgrijze BMW een heel stel nieuwe eigenaars gekregen. Blijkbaar had een koningin ging zich aan de wagen genesteld en was hara gevolg meegekomen. De brandweer en poltie kwamen ter plaatse maar het is vooral een imker die het euvel kon oplossen. Hij plaatste de koningin in een doos en de kolonie volgde. Er was geen gevaar voor omstaanders. Het is overigens verboden om bijen te doden, zo lang ze geen gevaar vormen. (NBA)