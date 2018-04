Bierliefhebbers brouwen voor Berrefonds 18 april 2018

De Antwerpse Brouw Compagnie (ABC), de brouwerij achter het Seefbier, brouwt samen met een twintigtal brouwers-voor-één-dag een nieuw bier voor het goede doel.





De actie gaat uit van ABC, Delhaize en de stad Antwerpen en ondersteunt het Berrefonds, een Antwerpse organisatie die zich inzet voor de ouders en familieleden van overleden kinderen.





Tien winnaars van een wedstrijd mochten helpen het bier samenstellen, brouwen en proeven. Ook van Delhaize, waar het bier verkocht zal worden, kwam een kleine delegatie mee naar de brouwerij op het Eilandje om de smaak te helpen op punt te stellen. "Het bier zal Tournée Antwerpen heten en is een blond, toegankelijk biertje van 6 tot 6,5 % alcohol", zegt brouwer Johan Van Dyck. "Vanaf 7 juni zullen 20.000 pakketjes van 4 flesjes Tournée Antwerpen in 40 vestigingen van Delhaize te koop worden aangeboden. Per verkocht pakketje gaat er één euro naar het Berrefonds."





Christine Vandenhole, die het Berrefonds 9 jaar geleden oprichtte nadat ze twee jaar eerder zelf haar zoontje verloor, is blij dat Delhaize en ABC haar organisatie willen steunen "We hopen met de opbrengst een nieuwe versie van de herinneringsdoos te kunnen maken. Die wordt in ziekenhuizen gegeven aan ouders die een kindje verliezen tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte." (DILA)