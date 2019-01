Bier drinken is nog nooit zo grappig geweest: Antwerpse Brouw Compagnie lanceert comedy avonden ADA

25 januari 2019

De Antwerpse Brouw Compagnie, de onafhankelijke lokale brouwerij gelegen op het eilandje in centrum van Antwerpen start met een nieuw initiatief: live stand up comedy. De première vindt plaats op 21 februari met Xander De Rycke. “Als fans van stand-up-comedy zijn we heel blij de stand-up-comedians hier in onze brouwerij te kunnen ontvangen. De bezoekers kunnen uiteraard van onze verschillende bieren genieten, maar ook van de verschillende andere limited edition bieren die je enkel hier in de brouwerij kan proeven. De ticketprijs hebben we zeer democratisch op slechts 10 euro kunnen houden, zodat zeker iedereen kan komen meegenieten van deze unieke avonden”, vertelt Johan Van Dyck van Antwerpse Brouw Compagnie. Humo’s Comedy Cup finalist Jasper Posson praat de avond aan elkaar. Meer info vind je op www.seef.be.