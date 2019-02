Biddende buschauffeur onderbrak rit niet ADA

08 februari 2019

Vervoersmaatschappij De Lijn is in gesprek gegaan met de biddende chauffeur en heeft hem gewezen op de regels. Uit het onderzoek is gebleken dat de chauffeur zijn rit niet onderbrak om te bidden, maar dat deed tijdens zijn pauze aan de eindhalte. Dat is gebleken uit de GPS-gegevens. De passagiers liet hij al op de bus omdat het regende. “De chauffeur beloofde ons de regels na te leven,” klinkt het bij De Lijn.

Vlaams Belang kreeg het filmpje in handen. Het incident zou op dinsdag 5 februari hebben plaatsgevonden rond 14 uur op bus 30.