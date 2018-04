Bibliotheken starten eigen gratis 'Netflix-dienst' 25 april 2018

02u39 0 Antwerpen Klanten van Antwerpse bibliotheken kunnen een jaar lang gratis en onbeperkt films streamen via het online video on demand-platform Dalton.be. Het enige wat je nodig hebt is een account op 'Mijn Bibliotheek'.

Het platform biedt vooral alternatieve en Vlaamse films aan en biedt een aanvulling op de bestaande dvd-collecties in de bibliotheken. "De bib wil via de streaming een bredere collectie aanbieden, want niet alle films verschijnen nog op dvd. Anderzijds kan de bib een breder publiek aanspreken, want niet iedereen heeft nog een dvd-speler", zegt schepen van Cultuur Caroline Bastiaens. Het platform wil ook een alternatief bieden voor de grote streamingdiensten die meer commerciële films aanbieden en dit ook op mobiele toestellen.





Proefproject

Voorlopig gaat het om een proefproject in de bibliotheken van Antwerpen, Leuven, Turnhout, Brugge en BRoeRe (samenwerkingsverband regio Roeselare), maar als het platform een succes wordt, zal het uitgerold worden in alle Vlaamse bibliotheken. Alle info om je aan te melden staat op http://antwerpen.be/bibliotheek. Klanten vinden ook affiches en postkaartjes met het stappenplan in elke bibliotheek.