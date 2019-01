Bibliotheek zet deuren open tijdens tweede editie Nacht van Permeke ADA

03 januari 2019

15u20 0

Bibliotheek Permeke zwiert haar deuren open tijdens de tweede editie van De Nacht van Permeke. Vanaf zaterdag 5 januari tot en met zondagochtend kunnen bezoekers er terecht voor een nacht vol literatuur, theater, performances, film, tekenkunst, muziek en massages. Beeldende kunstenaars, muzikanten, dichters, radiomakers, acteurs en dj’s nemen de bezoeker mee in een nachtelijk avontuur tussen de boeken. Vitalski is gastheer van dienst. Als animerende conciërge heet hij iedereen van harte welkom met geïmproviseerde adresseringen, liefdespoëzie en stuntgedichten. De avond start op zaterdag om 20 uur en loopt tot zondagochtend 5 uur. Het volledige programma vind je op de website van Bibliotheek Permeke, www.permeke.org. Tickets in voorverkoop kosten 8 euro, aan de kassa betaal je tien euro.