Bibberen en hopen dat je niet valt 03 maart 2018

02u41 0

Het was gisterenmiddag schuiven en en bidden dat je niet tegen de vlakte ging. Op sommige plekken was het spekglad, voor autobestuurders leek het mee te vallen. In de Molenstraat reed een autobestuurder tegen een paaltje en in dezelfde straat botste er nog een wagen. Er gingen ook her en der voetgangers en fietsers onderuit maar er raakte niemand gewond. De stad was sinds de middag al aan het uitrijden op code rood, wat betekent dat er 23 strooiwagens, waarvan 9 voor fietspaden, met pekel en zout de weg op waren. De wagens bleven trouwens tot 5 uur deze ochtend verder werken. Ook De Lijn zette afgelopen nacht zijn ijstram in om vooral de bovenleidingen en de wissels ijsvrij te houden. (NBA)