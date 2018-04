Bezoekersaantal ruien in twee jaar tijd verdubbeld 26 april 2018

02u40 0 Antwerpen De Antwerpse ruien, het ondergrondse grachtenstelsel van de stad, legt aardige cijfers voor. In twee jaar tijd verdubbelde het aantal bezoekers, van 12.000 naar een kleine 25.000. Vanaf september zijn leerlingen uit het vijfde en het zesde leerjaar welkom in het ondergrondse stadspatrimonium.

Antwerpen werd in de middeleeuwen doorkruist door ruien, vlieten en vesten. Het netwerk van natuurlijke en uitgegraven waterwegen voorzag de stad van water en een binnenhaven. Toen de ruien later overwelfde riolen werden, verdween het stukje erfgoed uit het stadsbeeld én uit het collectieve geheugen.





Sinds 2005 is het ondergrondse gangenstelsel open voor publiek. Tien jaar lang baatte de stad de ruien uit, maar sinds 2015 nemen private partners Werkmmaat en Zanzibar de exploitatie op zich.





Zij legden gisteren aardige bezoekerscijfers voor. "Ons bezoekersaantal stijgt jaar na jaar", zegt Erwin Lauriks van Werkmmaat. "In 2015 ontvingen we 12.000 bezoekers, in 2016 waren het er 21.130 en in 2017 24.961."





De uitbaters zijn ambitieus en willen de volgende jaren nóg beter doen. "In september 2018 gaan we voor het eerst scholen ontvangen", zegt Dirk Arts van Zanzibar. "Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar kunnen aan 5 euro per persoon een educatieve ondergrondse tocht maken. We hebben trouwens geïnvesteerd in extra infopanelen. Die borden zijn in verschillende talen opgesteld, zodat we ook de buitenlandse toeristen die in 2019 met de cruise in Antwerpen aanmeren kunnen informeren." (BJS)