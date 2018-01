Bezemstelen versperren snelweg naar 't Stad 02u58 0 Foto Vanderveken Duizenden bezemstelen lagen verspreid over de rijvakken. Antwerpen Drie ongevallen hebben gisterochtend uren fileleed veroorzaakt voor wie vanuit de Kempen of Limburg naar of voorbij Antwerpen moest. De ellende begon met een ongeval in Wommelgem. De ravage was echter het grootst tussen Herentals en Massenhoven, waar duizenden bezemstelen het verkeer helemaal in het honderd deed lopen.

Het was iets voor 7 uur toen op de E313 in Wommelgem in de richting van Antwerpen twee vrachtwagens op elkaar botsten. De schade bleef eerder beperkt, maar toch ontstond er al snel een file waarbij automobilisten tot drie uur tijd verloren. Daardoor begonnen automobilisten alternatieven te zoeken om het ongeval te vermijden.





Nog geen twee uur later was het opnieuw prijs. "In de staart van de file is opnieuw een vrachtwagenbestuurder ingereden op zijn voorligger", vertelt Peter De Waele van de federale politie. "Hij raakte ook nog eens drie andere vrachtwagens. De bestuurder liep lichte verwondingen op."





Nog geen half uur later was het wéér van dat, deze keer op de E34 in Zoersel enkele kilometers voor het punt waar de E313 en de E34 samenkomen. Daar liep ook één bestuurder lichte verwondingen op.





De ravage na het eerste en derde ongeval was snel opgeruimd, maar in Massenhoven heeft de hinder heel wat langer geduurd. Daar belandde een deel van de lading, vele duizenden bezemstelen, op de rijbaan. Pas na twee uur was de pechstrook weer vrij. "Het ging om duizenden borstelstelen, dat maakte het moeilijk om alles op te ruimen. Ze lagen bovendien verspreid over een afstand van ruim 200 meter", vertelt Bart Noyens van de Brandweerzone Rand post Zandhoven.





De volledige lading moest worden overgeladen. Het duurde tot in de late namiddag vooraleer de rijbaan weer vrijgegeven kon worden. (VTT)