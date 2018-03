Beyoncé-fans kijken uit naar 'Run the world party' in Meatpack 17 maart 2018

De wereldtournee van Beyoncé en Jay-Z zet geen voet op Belgische bodem maar de Belgische fans zullen maandag op de ticketverkoop wel hun kans wagen voor het concert in Amsterdam op 19 juni. Wie alvast de lyrics en de moves van Queen B een beetje wil oefenen, kan op zaterdag 24 maart naar de Icoon 'Run The World' party in Meatpack. De eerste Antwerpse editie van Icoon, een feest dat al een paar keer de balzaal en de grote zaal van de Gentse Vooruit deed vollopen, draait helemaal rond Beyoncé.





"Op onze Icoon party's zetten we altijd één bepaald pop-icoon in de spotlights. We hielden eerder al thema-party's rond Michael Jackson, Rihanna, Justin Timberlake en Freddy Mercury", zegt co-organisator en dj Lieven Dermul.





Het concept groeide op drie jaar tijd in Gent uit tot een echt succesverhaal. "Nu willen we ook in Kortrijk, Antwerpen en Leuven voet aan de grond krijgen", zegt Lieven. "Verwacht je ook in het midden van de nacht aan een groot karaoke moment. Dan projecteren we een clip van de artiest, voorzien van de lyrics en zingt de hele zaal mee. Op onze Michael Jackson editie zong er 1000 man mee met 'Heal the world', een topmomentje!".





Tickets voor het feest zijn te koop voor 9 euro via de Facebookpagina van Icoon. (DILA)