Bewoonster valt flauw bij appartementsbrand BUREN REDDEN HAAR TWEE JONGE KINDEREN SANDER BRAL

07 april 2018

02u32 0 Antwerpen Eén van de 20 bewoners die donderdagnacht naar het dak vluchtte tijdens de zware brand in een appartementsgebouw op Linkeroever, bezweek door de stress. De buren ontfermden zich over haar twee jonge kinderen voor ze gered werden door de brandweer.

Donderdagavond zeer laat brak brand uit in een appartement op de vijfde verdieping van een flatgebouw aan Halewijnlaan op Linkeroever. Door de enorme rookontwikkeling in de traphal brak er paniek uit in het gebouw. De meeste bewoners renden naar beneden de straat op, maar twintig van hen kozen het dak als vluchtweg.





"Zo dankbaar"

"Ik werd wakker van de brandgeur en het lawaai op de gang", getuigt een vrouw die op de tiende verdieping woont. "Aan het gedrag van de andere bewoners, de brandgeur en de rookwolk wist ik meteen dat het menens was. Ik nam mijn twee jonge kinderen uit hun bed en droeg hen de gang op. Door de rookwolk die naar boven kwam, konden we niet meer naar beneden vluchten. Met enkele andere mensen renden we dan maar richting het dak. Ik heb mijn twee kinderen zes verdiepingen omhoog moeten dragen. Daarna ben ik bezweken, fysiek had ik weinig of niets, maar ik ben flauwgevallen van de stress. Mijn buren en de brandweer hebben zich gelukkig ontfermd over mijn kinderen. Rond twee uur 's nachts mocht ik terug naar huis, maar ik ben nog steeds erg aangedaan. Gelukkig hebben mijn kinderen niks, ik ben de buren en de brandweer enorm dankbaar."





In pyjama op straat

Enkele vriendinnen van de bewoonster waar de brand uitbrak, werden samen met alle andere geëvacueerde bewoners op straat opgevangen door de hulpdiensten. "Ze heeft heel erg lang in de ambulance gelegen alvorens ze naar het ziekenhuis werd overgebracht", klinkt het bij de vriendinnen. "Ze had te veel rook geïnhaleerd maar ondertussen mocht ze het ziekenhuis alweer verlaten. Ze is alleenstaande moeder, haar twee kindjes waren tijdens de brand bij hun vader. Gelukkig maar. Zelf stonden we in onze pyjama's op straat maar we werden opgevangen in bussen en we kregen dekentjes. Sommigen werden opgevangen door buren in de blokken die niet ontruimd moesten worden. Twee uur na de evacuatie mocht iedereen weer naar binnen."





Van de tien personen die naar het ziekenhuis werden gebracht, raakte niemand erg gewond en iedereen mocht dezelfde nacht nog naar huis. Enkel de woning waar de brand uitbrak is onbewoonbaar verklaard, de bewoonster kreeg via het OCMW een noodwoning aangeboden. Alles wijst op een accidentele brand. Dat werd gisteren verder onderzocht door het labo. In de rest van het gebouw is er nog geurhinder en is er roet- en waterschade in de traphallen. "Dit was een stevig brandje", zeggen de werknemers van BELFOR Sanering en Brandschade die de kuiswerken op zich nemen. "De vierde tot en met de negende verdiepingen moeten volledig opgekuist worden en dan zijn we nog niet eens aan het getroffen pand zelf begonnen."