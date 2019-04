Bewonersparkeren buiten Singel: stad reikte al 28.500 nieuwe vergunningen uit BJS

12 april 2019

16u15 2 Antwerpen Sinds de invoering van het betalend parkeren buiten de Singel op 1 april heeft de stad Antwerpen 28.468 nieuwe bewonersvergunningen uitgereikt. Dat blijkt uit cijfers van het kabinet van schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA).

Met de invoering van het bewonersparkeren in de zogenaamde 20ste-eeuwse stadsgordel buiten de Singel wil de stad de parkeerdruk voor bewoners verlagen. Die mensen moeten dan wel een parkeervergunning aanvragen. Intussen zijn 28.468 nieuwe bewonersvergunningen buiten de Singel uitgereikt (ter vergelijking: op 1 april waren dat er 22.500). Het totale aantal vergunningen buiten de Singel staat nu op 49.368.

De voorbije weken was er flink wat protest gerezen tegen de nieuwe regeling, die officieel op 1 april werd uitgerold. Dat bezoekers nog slechts twee uur gratis mogen parkeren, zette onder meer kwaad bloed bij het personeel van ZNA Middelheim. Een 300-tal werknemers heeft geen parkeerplaats op de campus zelf. Het stadsbestuur voerde daarom nog even een gedoogbeleid in voor het betalend parkeren buiten de Singel.