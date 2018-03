Bewonersparkeren buiten Ring: nog geen beslissing 17 maart 2018

Het schepencollege heeft een beslissing over de invoering van bewonersparkeren buiten de Ring opnieuw voor minstens een week verdaagd. De kwestie ligt gevoelig binnen de Antwerpse meerderheid. CD&V en Open Vld hebben het moeilijk met de communicatie van bevoegd schepen Koen Kennis (N-VA). Hij liet in de betrokken wijken een partijfolder bussen die de indruk wekte dat alles al beslist was.





Koen Kennis verdedigt zijn voorstel met het argument dat de parkeerdruk in een aantal wijken buiten de Ring fors is toegenomen. Betalend parkeren zou dat kunnen verhelpen. Van 9 tot 19 uur zou je een halve euro per uur betalen, voor een dagticket tel je 2,70 euro neer. Alleen, CD&V en Open Vld zijn er niet wild van. Gisteren geraakten de coalitiepartners er in elk geval nog niet uit. Schepen Claude Marinower (Open Vld) noemde de bespreking in het college 'diepgaand'. "Verschillende opties liggen op tafel."





Een uitbreiding van de blauwe zone met parkeerkaart is daar zeker één van. CD&V reageerde vrijdag niet. (PHT)