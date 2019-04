Bewonersparkeren buiten de Singel is gestart, maar... stad voert nog even gedoogbeleid philippe truyts

01 april 2019

17u04 0 Antwerpen Het stadsbestuur voert nog even een gedoogbeleid voor het betalend parkeren buiten de Singel. De voorbije weken was er flink wat protest gerezen tegen de nieuwe regeling, die officieel op 1 april werd uitgerold. “De parkeerwachters zullen zeker deze week kijken hoe het loopt en de mensen verder informeren”, zo zegt schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA).

Met de invoering van het bewonersparkeren in de zogenaamde 20ste-eeuwse stadsgordel buiten de Singel wil de stad de parkeerdruk voor bewoners verlagen. Die mensen moeten dan wel een parkeervergunning aanvragen. “Circa tweederde – 22.500 - van de betrokken bewoners heeft die kaart intussen geregeld”, zegt Dirk Vermeiren, woordvoerder van Koen Kennis. “De stad zet haar informatiecampagne verder. Ook de parkeerwachters spreken automobilisten aan.”

Hoe lang de gedoogperiode uiteindelijk zal zijn, is niet duidelijk. Wellicht hangt veel af van de mate waarin bewoners buiten de Singel hun parkeerkaarten aanschaffen.

ZNA Middelheim

Dat bezoekers nog slechts twee uur gratis mogen parkeren, zette onder meer kwaad bloed bij het personeel van ZNA Middelheim. Een 300-tal werknemers heeft geen parkeerplaats op de campus zelf. Operationeel directeur Jan Vandenberghe was maandagnamiddag nog niet op de hoogte van het tijdelijke gedoogbeleid. “We laten vanaf vandaag alvast shuttles rijden tussen de openbare parking aan het Nachtegalenpark en ons ziekenhuis. Die pikken personeel op tussen 6 en 9 uur en tussen 20.30 en 22.30 uur. Voor ’s middags bekijken we nog hoe we alles op punt kunnen stellen.”

Vandenberghe: “Op verschillende fronten proberen we de parkeernood te verminderen. Zo hebben we de stad gevraagd om een stuk van de Floraliënlaan uit de blauwe zone te halen, omdat daar gemiddeld 95 wagens van ons personeel parkeerden. Maandag viel al op hoe belangrijk die straat is: er stond amper een derde van het normale aantal auto’s. Verder gaan we samen met de uitbater van ons bovengronds parkeergebouw na of de ons toegewezen plaatsen efficiënter kunnen worden benut. Een uitbreiding van die parkeertoren ligt bij ons ook op tafel. Maar dat kan niet zonder een goedkeuring van de stad.”