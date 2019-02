Bewoner laat zak met 100.000 euro en 3,5 kg cocaïne achter op terras Patrick Lefelon

21 februari 2019

17u51 0

Afgelopen weekend werd de politie opgeroepen voor een inbraak in de Lamorinièrestraat. Een patrouille deed nazicht en trof braaksporen aan een gebouwtje in de tuin. Op één van de terrassen zagen de agenten ook een verdachte sporttas staan. De inhoud was niet min: maar liefst 100.000 euro in kleine coupures en een zak met 3,5 kg cocaïne.

De eigenaar van het terras beweerde bij hoog en bij laag dat die tas niet van hem was. Verder nazicht in het gebouw leverde een verdachte op. Een 34-jarige bewoner die gekend is bij de politie, werd meegenomen. Hij was onder invloed. In zijn appartement werden nog tal van luxe-goederen aangetroffen.

De 34-jarige man verscheen vandaag voor de onderzoeksrechter. Hij blijft voorlopig aangehouden.