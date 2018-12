Bewoner kan inbreker opsluiten in kelder Sander Bral

04 december 2018

14u35 0

Een bewoner van een pand in de Carnotstraat merkte in de nacht van maandag op dinsdag een verdacht persoon op in de kelder van het gebouw. Hij deed meteen de kelderdeur op slot en verwittigde de politie. Die kon de verdachte ter plaatse aantreffen en arresteren. De deur van het gebouw en die van de kelder vertoonden sporen van braak. De 43-jarige verdachte staat bij de politie gekend als veelpleger. Hij werd meegenomen naar het cellencomplex en wordt voorgeleid.