Beweging.net zet vrijwilligers sociale kruideniers in zonnetje philippe truyts

22 februari 2019

19u34 0 Antwerpen Een dag voor de start van de Week van de Vrijwilliger – die loopt tot 3 maart – heeft beweging.net bijzondere aandacht gevraagd voor vrijwilligers bij sociale kruideniers. Dat deed de organisatie met een receptie bij een sociale kruidenier op het Antwerpse Kiel.

“In deze winkels kunnen mensen in armoede terecht voor voeding en basisproducten aan lage prijzen”, zegt Marleen Durnez, voorzitter van beweging.net Antwerpen Stad. “Even belangrijk als materiële hulp is dat de klanten er ook een luisterend oor vinden. Al die taken bij een sociale kruidenier worden vervuld door vrijwilligers.”

Vlaanderen telt zowat 750.000 vrijwilligers. Zeven onder hen worden dit jaar vereeuwigd in een kartonnen figuurtje, als mascotte voor de actieweek. Onder hen iemand die kinderen helpt met huiswerk en een zwerfvuilmeester. Je kunt vrijwilligers bedanken of zelf aan de slag gaan via www.chapeauvrijwilligers.be.