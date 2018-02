Bewakingsagent gaat door het lint na optreden K3 14 februari 2018

02u43 0 Antwerpen Het Antwerpse parket eist 6 maanden cel en 300 euro boete tegen een 44-jarige bewakingsagent uit Zoutleeuw. Na een optreden van K3 op de Antwerpse Grote Markt pakte Maarten C. een bezoeker hardhandig aan. Het gezin van het slachtoffer was getuige van het geweld.

Maarten C. was op 11 juli 2016 als bewakingsagent van een bekend securitybedrijf aan het werk op de Grote Markt in Antwerpen. Daar werd met openluchtoptredens de Vlaamse feestdag gevierd. Toen het optreden van K3 achter de rug was, wilde het slachtoffer met zijn vrouw en twee kindjes naar huis gaan. Via de doorgang voor de artiesten probeerden ze weg te glippen, maar Maarten C. hield hen tegen.





Volgens een onafhankelijke getuige gebruikte de bewakingsagent buitensporig geweld. Hij duwde de vader van twee tegen een muur en legde zijn elleboog in een wurggreep om diens keel. De vrouw en kinderen van het slachtoffer, die de feiten zagen gebeuren, begonnen prompt te huilen. Het slachtoffer was door de feiten een week arbeidsongeschikt.





Maarten C. ontkent alles en wil de vrijspraak. "Het was het zogezegde slachtoffer dat heeft getrokken en geduwd, niet ik."





Vonnis op 20 maart. (BJS)