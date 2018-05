Bewakingsagent betrapt winkeldief 19 mei 2018

In een kledingzaak aan de Leysstraat is donderdag een winkeldief gevat door het personeel van een kledingwinkel daar. De verdachte werd door de bewakingsagent van de winkel apart gehouden. De verdachte had een jeansbroek gestolen, een jas en drie armbandjes. Hij had ook een kniptang op zak. De tang werd in beslag genomen en de man werd gecontroleerd. Toen bleek dat de verdachte nog opgespoord werd omwille van een openstaand bevel tot gevangenneming, werd hij meegenomen en opgesloten in de stedelijke gevangenis aan de Noorderlaan. (PLA)