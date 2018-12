Bevrijdingstunnel terug vrijgegeven: files rond Antwerpen blijven aanhouden Sander Bral / TMA

03 december 2018

08u42 0 Antwerpen De Bevrijdingstunnel op de A12 richting Brussel is terug vrijgemaakt na een stevig ongeval met een vrachtwagen. Het gevaarte kwam door de klap volledig in schaar te staan over de weg en de tunnel was even volledig afgesloten. Samen met enkele andere ongevallen is het een erg moeizame maandagochtendspits in en rond Antwerpen.

Om een nog onbekende reden raakte een vrachtwagen met oplegger maandagochtend betrokken in een ongeval op de A12 richting Brussel. Ter hoogte van de Bevrijdingstunnel op het Kiel kwam de truck door de klap in schaar over het wegdek te staan. Al snel kon één rijvak terug vrijgemaakt worden zodat er beperkte doorstroming mogelijk was. De vrachtwagen is intussen getakeld.

Ook in Antwerpen-Noord richting Nederland deed zich een ongeval voor maandagochtend. Hou rekening met drie kwartier vertraging richting Nederland. Ook richting Brussel is er nog steeds hinder op zowel de A12 als de E19. Richting Gent verlies je een half uur op de Ring en op de E313 en E34 richting Antwerpen staan er opnieuw lange files richting de stad.