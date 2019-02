Bevrijdingsdok is nieuwe naam Delwaidedok philippe truyts

22 februari 2019

13u43 4

Het Antwerpse stadsbestuur schrapte vorige week de naam ‘Delwaidedok’, maar heeft nu al een nieuwe naam klaar: Bevrijdingsdok. “We doen dit als herinnering aan de bevrijding van Antwerpen, dit jaar exact 75 jaar geleden”, luidt het.

De naam Delwaidedok bleek vorige week onhoudbaar na de voorstelling van het boek ‘1942. Het jaar van de stilte’ van professor Herman Van Goethem. Het boek bracht de actieve rol aan het licht die oorlogsburgemeester Leo Delwaide speelde tijdens de razzia’s tegen de Joden in de zomer van 1942. Delwaide was havenschepen van 1959 tot 1978. Het noordoostelijke havendok ter hoogte van Stabroek, dat begin jaren tachtig in dienst werd genomen, werd naar hem vernoemd.

Dictatuur overwonnen

Herman Van Goethem is blij met de nieuwe naam. “We hebben in Antwerpen een Verbindingsdok, nu komt er ook een Bevrijdingsdok. Zo leggen we de klemtoon in wat de stad met haar beleid naar voor wil halen. De Bevrijding is naast een militaire triomf vooral het moment waarop we de overwinning op het nationaal-socialisme, op de dictatuur, moeten vieren. “

“Er zijn in het college een aantal voorstellen op tafel gekomen”, zegt Johan Vermant, woordvoerder van burgemeester Bart De Wever (N-VA). “Over ‘Bevrijdingsdok’ is vrij snel consensus bereikt. De naam illustreert de herinneringscultuur aan alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De bevrijding in september 1944 was een vreugdevol moment na meer dan vier jaar bezetting, maar luidde ook andere gruwel in: Antwerpen heeft enorm geleden onder de V-wapens.”

Bevrijdingsdagen

Het advies voor de nieuwe naam is overgemaakt aan het Havenbedrijf, mét de vraag om de naamswijziging in te huldigen tijdens de Bevrijdingsdagen in het weekend van 6, 7 en 8 september. Zo staan naast ingetogen herdenkingen onder meer een voertuigenparade, een Bevrijdingsdorp aan de Schelde en een bal op de Groenplaats op het programma.